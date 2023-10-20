Спасибо за вашу героическую службу': Зеленский в Николаевской области посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые воины. Видео

20 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, где провел совещание по вопросам безопасности и жизнедеятельности в области. Глава государства в ходе визита также посетил госпиталь, где лечат раненых украинских защитников, и вручил им награды.

Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале. Он также обнародовал в соцсетях соответствующее видео.

"Пообщался с защитниками, вручил награды. Спасибо за вашу героическую службу ради нашего государства и его людей. Всего вам лучшего. Выздоравливайте. Вы молодцы", – написал Владимир Зеленский.

В то время, когда президент заходил в палаты раненых военных, одного из воинов навещали жена с ребенком. Маленькая четырехлетняя девочка спокойно заснула на кровати возле папы-героя. Такая мирная картина очень тронула Владимира Зеленского. По просьбе отца президент сфотографировался возле малышки.

Видео дня

Глава государства вручил лечащимся в николаевском госпитале воинам ордена "За мужество", 3-й степени. Награжденные бойцы получили ранения в боях на Херсонском направлении.

Также президент вручил ордена Даниила Галицкого военным медикам.

"Я не знаю, как это звучит, когда врачам желают здоровья, Но я вас всех хочу поблагодарить и действительно пожелать здоровья, ведь от этого зависит здоровье наших бойцов. Спасибо вам, что вы сохранили им жизнь. За ваш ежедневный труд, особенно в это непростое время. Спасибо врачам, медсестрам, медбратам, водителям скорых – всем, кто работает ради победы!", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

В пятницу, 20 октября, президент Владимир Зеленский посетил Херсонскую область. Лидер государства провел совещание с украинскими пограничниками и военными.

Напомним, также в этот день Зеленский поблагодарил бойцов разведки Государственной пограничной службы за проявленный героизм в защите Украины. В эту пятницу, 20 октября, разведывательный орган в составе ведомства отмечает 20-летие со дня создания. Президент подчеркнул: главная задача разведки – действовать на опережение и получать украинскому государству особые возможности.

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