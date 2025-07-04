'Наши люди дома': Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией. Фото и видео

Украина и государство-агрессор Россия в пятницу, 4 июля, провели еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись воины, которые защищали Украину в разных регионах. Это бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также НГУ, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

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Большинство из них находились в плену с 2022 года. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему – 59 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своем канале в Telegram.

"Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", – написал президент.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что из плена РФ вернули группу защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет". Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Обмен состоялся в соответствии с договоренностями с российской делегацией в Стамбуле.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет.

"Домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях. Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев", – отметили в штабе.

"Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. Большинство освобожденных попало в плен в 2022 году. Домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести", – сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня Украина и РФ также обменялись военнопленными.

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