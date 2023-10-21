'Наши люди, наша сила!' Зеленский побывал в Херсонской и Николаевской областях: фоторепортаж

Накануне, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки посетил Херсонщину и Николаевскую область. В обоих регионах глава государства провел совещания с участием военных и местных руководителей, а в Николаеве посетил в госпитале раненых защитников, чтобы вручить им государственные награды.

Впечатлениями и фото от посещения южных регионов президент поделился на следующий день в своем Telegram-канале. Он подчеркнул: сила Украины заключается в ее несгибаемых людях.

"Херсонщина. Николаевщина. Наши люди. Наша сила. Спасибо всем за прочность, за защиту Украины и украинцев, за то, что даете нашему государству энергию своего характера – мощного украинского характера!" – отметил Зеленский.

И в Николаеве, и в Херсоне глава государства провел совещания с участием военного командования и представителями местных властей.

Так, в Херсонской области среди ключевых вопросов для обсуждения были актуальные вопросы на передовой и обеспечения украинских военных оружием и боеприпасами. Поскольку в совещании принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов – Зеленский также заслушал доклады о ситуации на Авдеевском направлении, где ныне российские оккупанты пытаются наступать, об обстановке на Купянском направлении и операциях Сил обороны Украины на юге.

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В Николаеве в фокусе внимания были актуальные вопросы безопасности и жизнедеятельности региона, а также ситуация с безопасностью в Черном море и криминогенная обстановка в области.

Также Зеленский посетил раненых защитников в госпитале Николаевской области. Там, в частности, лечатся воины, которые получили ранения на Херсонском направлении.

Президент поблагодарил их за доблесть и героизм в защите Украины и собственного народа.

"Всего вам лучшего. Выздоравливайте. Благодарен вам за вашу службу. Вы молодцы. Слава Украине!" – сказал он.

Глава государства вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени. А медикам, помогающим украинским героям встать на ноги, вручил ордена Даниила Галицкого.

Напомним, накануне президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. "Наши договоренности успешно выполняются", заявил глава государства, поблагодарив главу немецкого правительства за предоставленные системы Patriot и IRIS-T.