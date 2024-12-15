УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,2 т.
'Наши воины – несокрушимая стена': Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни 'двухсотых'. Видео

Российские войска 14 декабря восемь раз пытались штурмовать полосу обороны 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на одном из направлений. Все атаки украинские воины отбили, нанеся врагу сокрушительные потери.

Видео дня

Только убитыми Россия потеряла более полусотни оккупантов, также уничтожено значительное количество техники и вооружений врага. Видео разгрома показали в Telegram-канале 10 ОГШБр.

"14 декабря 2024 года враг предпринял 8 штурмовых попыток на нашу полосу обороны. Однако благодаря профессионализму и героизму воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" все эти атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника", – говорится в сообщении.

Всего по итогам провального для врага штурма было ликвидировано 52 оккупанта, еще 37 захватчиков получили ранения.

Также уничтожены:

  • 4 БМП,
  • 13 мотоциклов,
  • 4 бога,
  • 1 МТ-ЛБ,
  • 28 дронов-камикадзе FPV,
  • 1 миномет 120 мм,
  • 1 единица автомобильной техники,
  • 1 дрон-камикадзе "Привет 82".
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео

"Враг снова убедился, что попытки захватить наши позиции дорого стоят ему. Наши воины – это несокрушимая стена, защищающая страну от оккупанта!" – добавили в 10 ОГШБр.

"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео

По данным OSINT, бой состоялся вблизи села Ивано-Дарьевка Донецкой области.

"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожье уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего на $4 млн. Также на длительное время удалось остановить логистику оккупационных войск на этой железнодорожной ветке. Уникальную операцию провели воины СБУ, ГУР, ССО, СБС в сотрудничестве с ОСУВ "Таврия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!