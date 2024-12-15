"Наши воины – несокрушимая стена": Силы обороны остановили прорыв оккупантов, у врага более полусотни "двухсотых". Видео
Российские войска 14 декабря восемь раз пытались штурмовать полосу обороны 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на одном из направлений. Все атаки украинские воины отбили, нанеся врагу сокрушительные потери.
Только убитыми Россия потеряла более полусотни оккупантов, также уничтожено значительное количество техники и вооружений врага. Видео разгрома показали в Telegram-канале 10 ОГШБр.
"14 декабря 2024 года враг предпринял 8 штурмовых попыток на нашу полосу обороны. Однако благодаря профессионализму и героизму воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" все эти атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника", – говорится в сообщении.
Всего по итогам провального для врага штурма было ликвидировано 52 оккупанта, еще 37 захватчиков получили ранения.
Также уничтожены:
- 4 БМП,
- 13 мотоциклов,
- 4 бога,
- 1 МТ-ЛБ,
- 28 дронов-камикадзе FPV,
- 1 миномет 120 мм,
- 1 единица автомобильной техники,
- 1 дрон-камикадзе "Привет 82".
"Враг снова убедился, что попытки захватить наши позиции дорого стоят ему. Наши воины – это несокрушимая стена, защищающая страну от оккупанта!" – добавили в 10 ОГШБр.
По данным OSINT, бой состоялся вблизи села Ивано-Дарьевка Донецкой области.
Напомним, ранее стало известно, что на Запорожье уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего на $4 млн. Также на длительное время удалось остановить логистику оккупационных войск на этой железнодорожной ветке. Уникальную операцию провели воины СБУ, ГУР, ССО, СБС в сотрудничестве с ОСУВ "Таврия".
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