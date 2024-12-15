На Запорожье уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего на $4 млн. Подробности, фото и видео
14 декабря Силы обороны Украины провели уникальную операцию на оккупированной части Запорожья: ее реализовали силами Службы безопасности, Сил специальных операций, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и ОСУО "Таврия". Целью операции было перерезание логистических путей поставки горючего из Крыма на оккупированную часть материковой Украины.
В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом на 4 млн долларов. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в Службе безопасности Украины.
Операция на временно оккупированной части Запорожья была проведена 14 декабря 2024 года.
Источник рассказывает, что сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района. Когда он остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия". Ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не мог растянуть цистерны и спасти часть топлива.
"В результате спецоперации уничтожен локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветвь, которая обеспечивала российские войска", – подвел собеседник OBOZ.UA итоги операции.
Напомним, ранее появились новые данные о ликвидации российского конструктора, занимавшегося модернизацией ракет. Преступник Михаил Шацкий, занимавшийся модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, которыми Россия атакует Украину, был уничтожен в результате операции ГУР.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!