"Наши возможности стали неожиданностью для россиян": в ГУР рассказали об использовании дронов в войне

Украинские дроны продолжают заставлять врага чувствовать себя уязвимым благодаря своим мощным возможностям. Руководитель отдела беспилотных систем ГУР МО Украины, позывной "Борец", отметил, что некоторые из них стали настоящей неожиданностью для россиян.

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В этом убедился британский бизнесмен и меценат Майкл Эшкрофт, лично посетивший сверхсекретное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, и поделился впечатлением в статье для The Express. Он смог также убедиться, что самое современное оружие страны, находящееся в боевых действиях, может поражать все глубже территорию России.

Ему показали дроны-камикадзе "Бобер", которые в частности атаковали Керченский мост, соединяющий Россию с незаконно оккупированным Крымом, уже уничтожившие девять российских кораблей морские беспилотники Magura V5 и другие украинские разработки.

Первым на выставке Эшкрофт увидел беспилотник "Бобер" UJ-26 с 30-килограммовой боеголовкой, дальностью почти 965 км и максимальной скоростью 473 км/ч. Именно эта модель была впервые использована для удара по российской столице Москве менее двух лет назад.

"За три года война кардинально изменилась. В определенных аспектах мы получили преимущество над противником. Некоторые наши возможности, в частности использование воздушных и морских беспилотников, стали неожиданностью для россиян, особенно из-за большой дальности наших ударов", – рассказал руководитель отдела беспилотных систем ГУР МО Украины с позывным "Борец." Он добавил, что в первые дни войны Украина не имела достаточного количества беспилотников, иначе бы нанесла гораздо больше вреда военной технике врага.

Военный также поделился деталями об успешном противодействии российским вертолетам, пытавшимся перехватить украинские дроны. Благодаря модернизации "Магуры" и оснащению их ракетами Р-73, украинские беспилотники уничтожили два вражеских вертолета Ми-8 и повредили еще один Ка-26.

"Мы гордимся каждый раз, когда имеем успешный удар, который уничтожает или повреждает цель. Каждый раз мы получаем уроки из случившегося и переходим к следующей задаче", — отметил "Борец".

Следующим шагом является усиление вооружения дронов ракетами, чтобы они могли уничтожать вражеские истребители.

"Украина продолжает диктовать правила на поле боя, и противник вынужден приспосабливаться к новой реальности", – подытожил "Борец".

При этом ГУР регулярно использует беспилотные летательные аппараты большой дальности для поражения целей противника, начиная от аэродромов и кончая кораблями, от нефтеперерабатывающих заводов до заводов по производству оружия, боеприпасов, снарядов.

Конечно, Россия также усовершенствует свои технологии беспилотников. На прошлой неделе войска РФ нанесли мощные удары по Украине лишь спустя несколько часов после того, как Киев дал сигнал о готовности к прекращению огня после переговоров с Соединенными Штатами. Однако "Борец" подчеркнул, что враг все равно отстает от украинцев в плане производства и модернизации БПЛА.

"Россия догоняет, но, в общем, отстает от нас на три-четыре месяца. Производственный цикл меняется и модернизируется каждые шесть месяцев – все, что использовалось шесть месяцев назад, нуждается в усовершенствовании, и это вызывает постоянные инновации", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики морского дрона Magura V5 научили его работать с "роем" дронов-приманок, которые эффективно перегружают вражеские системы РЭБ и одновременно позволяют главным беспилотникам добраться до цели. Основным преимуществом БПЛА является усовершенствованная система наведения.

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