'Настоящий террор': сколько АЗС атаковала Россия в Харькове в течение последних дней

Днем субботы, 2 мая, российские беспилотники снова атаковали Харьков. Под ударами оказались жилые кварталы и автозаправочные станции в разных районах города. Так, в Холодногорском и Новобаварском районах на территории двух АЗС в результате атаки возникли пожары.

Об этом сообщили спасатели. В свою очередь городской голова Игорь Терехов отметил, что российские агрессоры в течение последних двух дней атаковали в Харькове восемь автозаправочных станций.

Удары по АЗС

По его словам, такими действиями враг пытается посеять панику среди жителей города.

"Действительно, за вчера и сегодня мы уже имеем в целом восемь автозаправочных станций, в которые были попадания. Это настоящий террор. Среди белого дня враг наносит удары по автозаправочным станциям, рассчитывая на панику и прекращение их работы", – отметил Игорь Терехов и обратился к владельцам АЗС с просьбой "усиливать меры безопасности и защиты, ведь мы понимаем, что такие атаки будут продолжаться и в дальнейшем".

Городской голова уточнил, что несмотря на обстрелы, ажиотажа на автозаправочных станциях в городе нет.

Что происходит в городе

По словам Терехова, в результате только сегодняшних попаданий по АЗС есть пострадавшие. А всего в течение дня враг совершил серию ударов по городу, из-за чего получили ранения 11 человек.

"Кроме АЗС, под ударами оказались жилые дома, автосалон. Мы страдаем сейчас от обстрелов – сегодня началось все около четырех часов утра, когда дрон влетел в многоэтажку. Влетел в квартиру, где жили люди, но к счастью он не взорвался. И человек, который там находился, в этой квартире, сейчас госпитализирован, он в больнице в состоянии средней тяжести. Кроме этого, было попадание в частный жилой дом, где также к счастью дрон не взорвался", – рассказал Терехов.

Городской голова отметил, что Харьков "нуждается и в современных системах противовоздушной обороны, и в боекомплекте для того, чтобы хватало нашим Вооруженным силам сбивать все, что летит к нам".

Что предшествовало

В ночь на 2 мая российские оккупанты обстреляли Харьковский район, ударив дронами по частному сектору поселка Васищево. В результате атаки пострадали по меньшей мере шестеро гражданских, срединих есть несовершеннолетний. В целом повреждены 12 частных домов, гараж и две хозяйственные постройки.

В самом областном центре за ночь было зафиксировано попадание в нескольких районах города. В результате ударов возникло по меньшей мере восемь пожаров.

