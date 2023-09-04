'Настоящий ужас с неба для врагов': появилось эффектное видео уничтожения украинским дроном блиндажа оккупантов

Украинские защитники активно наносят невосполнимые потери армии страны-агрессора России. Воины уничтожают врага всеми возможными и невозможными способами.

Видео дня

Так, недавно появилось эффектное видео уничтожение украинским дроном блиндажа оккупантов. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"FPV-камикадзе бригады "Стальная граница" уничтожает блиндаж россиян. Эти дроны являются настоящим ужасом с неба для врагов, когда за дело берутся наши операторы БПЛА. Удачная работа, ребята. Желаю побольше таких уничтоженных целей", – подписал ролик Ермак.

На кадрах показана цель – блиндаж военных преступников РФ. Далее воины показали подлет к нему дрона и, собственно, сам удар – удивительно точный и сокрушительный.

Как известно, недавно воины Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский КамАЗ с личным составом.

К слову, бойцы Вооруженных сил Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на востоке. Воины продолжают контрнаступление на юге. За последние сутки произошло 22 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, США в ближайшие недели могут отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Такие снаряды могут быть назначены для американских танков Abrams. Эксперты рассказали о преимуществах этих снарядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!