Наступали колонной: оккупанты хотели штурмовать украинские позиции в Ласточкино, но понесли потери – DeepState

Российские оккупационные войска во вторник, 20 февраля, пытались штурмовать украинские позиции в Ласточкино Донецкой области. Путинская армия наступала колонной, однако понесла потери и отошла.

Об этом сообщают эксперты DeepState. Сегодня российские оккупанты хотели атаковать позиции 225 ОШБ силами 6 БМП и 1 танка.

"На одной из коробок была разбежавшаяся пехота, но была почти вся уничтожена сбросами", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что все остальные вражеские БМП взорвались или были подбиты. Танк, к сожалению, сумел убежать.

Кроме того, перед этим еще предпринималась попытка разведки противника в составе 8 человек. Все эти захватчики также были ликвидированы.

А ночью два оккупанта пробрались в деревню, однако эта акция для них, как и для предыдущих, закончилась неудачно.

Напомним, украинские военные показали отражение атак российских оккупантов на Запорожском направлении. Ночь была сложная, но защитники нанесли существенные потери врагу, ситуация остается контролируемой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 126-го батальона 112-й бригады ТРО уничтожили группу оккупантов, которые пытались скрыться, заметив украинский дрон. Пилоты группы "Нищета" ударили по врагу с помощью FPV-дронов.

– На Авдеевском направлении (Донецкая область) защитники Украины закрепились на новых рубежах обороны. 18 февраля воины отразили пять атак российских захватчиков в районах Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского.

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