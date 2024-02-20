"Оккупанты уничтожены, ситуация – контролируемая": в ВСУ показали, как отражали вражеские атаки на Запорожском направлении. Видео
Украинские военные показали отражение атак российских оккупантов на Запорожском направлении. Ночь была сложная, но защитники нанесли существенные потери врагу, ситуация остается контролируемой.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ОК "Запад". На кадрах видно, как тьму ночи разрывают взрывы и вспышки – вражеская техника одна за другой взлетала в воздух.
Военные отметили, что наши бойцы героически держат оборону. Они призвали украинцев не паниковать, верить в ВСУ и не доверять "иди*там из ютуба".
Напомним, ранее в ВМС ВСУ показали работу пилотов РУБпАК 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Под разнос попали боевые бронированные машины, грузовики и живая сила противника. На кадрах ролика видно, как украинские военные наносят мощные удары с помощью БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Бойцы 126-го батальона 112-й бригады ТРО уничтожили группу оккупантов, которые пытались сбежать, заметив украинский дрон. Пилоты группы "Злидні" ударили по врагу с помощью FPV-дронов.
– На Авдеевском направлении (Донецкая область) защитники Украины закрепились на новых рубежах обороны. 18 февраля воины отразили пять атак российских захватчиков в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского.
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