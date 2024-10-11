'Наступление сдерживать удается': в ВСУ объяснили заявление ГВА об оккупации 40-50 процентов

Российские захватчики контролируют только восточную часть города Торецк Донецкой области. На остальной территории этого населенного пункта города по состоянию на данный момент идут бои.

Видео дня

Об этом заявила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в комментарии РБК-Украина. Она прокомментировала заявление ГВА об оккупации 40-50 процентов Торецкого.

Она подчеркнула, что ситуация в Торецке сложная. Городские бои проходят тяжело и нестабильно. При этом украинским защитникам удается сдерживать наступление врага, несмотря на его преимущество в количестве.

По словам Бобовниковой, россияне постоянно восполняют живую силу на передовых позициях.

Спикер ОТУ "Луганск" также прокомментировала заявление начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика о том, что ВСУ контролируют 40-50% Торецкого, а остальные города находятся "под оккупацией".

Как подчеркнула Бобовникова, необходимо разделять понятия "под контролем ВСУ" и "оккупированная территория".

"Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный – там, где наших военных уже нет, серый – там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена только восточная часть города – улица Центральная и несколько улиц к югу от улицы Центральной. А на остальной территории идут бои, они крайне динамичны.

Бобовникова уточнила, что оккупанты разрушают Торецк артиллерией и идут в штурмы малыми группами. В городе почти не осталось уцелевших построек.

"Тактика их неизменна. Они стирают город артиллерией. Мы это уже видели в других городках Донбасса. И после этого штурмуют малыми группами. То есть такими маленькими ударами пытаются найти слабые места в нашей обороне", – рассказала спикер ОТУ "Луганск".

Как сообщал OBOZ.UA:

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка. По его словам, украинские защитники продолжают контролировать около 40-50 процентов города, другая территория захвачена врагом.

В Торецке все еще остаются гражданские. По состоянию на 8 октября их было около 1200. В городе нет ни одного уцелевшего здания. В условиях интенсивных обстрелов жители вынуждены прятаться в оставшихся укрытиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!