Противник в течение дня завязал бои в приграничных селах Глубокое и Старица на харьковском направлении. Но занять села полностью не удалось, за них ведутся контактные бои пехоты.

Враг пытается продвинуться в село Липцы, но до села дойти не смог.

Далее текст на языке оригинала

На напрямку Вовчанська ворог зайшов на околиці Вовчанську на крайні вулиці та на Вовчанський мʼясокомбінат. Але місто практично повністю залишається під нашим контролем, просунутись вглиб ворогу не дозволили. Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефективно працюють по піхоті, і втрати противника значні. Я знаходжусь тут, так що бачу обстановку на власні очі. У місті посилюється оборона. Ворог діє активно, групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях наші бойові порядки.

Під Вовчанськом росіяни 12 травня вперше атакували кількома танками з мінними тралами, але атака була відбита.

Практично на усіх напрямках 12 травня росіяни намагались просунутись, але усюди зустріли спротив українських військ, і тепер ворог змушений проводити штурми.

Зіткнувшись з ущильненням наших бойових порядків, та з необхідністю атакувати опорні пункти, які заважають подальшому наступу, противник втратив можливість маневрувати. І тепер втрати росіян почали різко зростати.

В перший день наступу через певні проблеми змінено командування ОТУ "Харків". Новий командувач - людина з досвідом та компетенцією. Керованість та обізнаність покращуються, але не так швидко як би хотілось. Управління та організація на вищому рівні це наша першочергова та ключова проблема.

По боєприпасах: наші війська забезпечені артилерійськими снарядами.

По людях: є проблеми з низькою комплексністю частин, але ворог не має багатократної переваги.

Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках.

На напрямку Вовчанська - місто до оборони не підготовлено. Поки що без деталей, але для ворога це не секрет, оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти.

Щодо дій наших військ: досвідчені командири та підрозділи є, організація оборони, визначення переднього краю, взаємодія зʼявляється та покращується. Хаос на широкому фронті повністю не подоланий, але ситуація виправляється.

Обстановка залишається складною, російські війська володіють ініціативою за рахунок загальної чисельної переваги, заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але передумов для прориву нашого фронту на даний момент нема.

Прогноз щодо дій противника на добу: росіяни будуть намагатись просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська, просунутись на напрямку Стариці, зачепитись за забудову Липців та Терновоі.

Битва продовжується, ворог продовжує діяти активно, тому обстановка дуже напружена.

Усім підрозділам на напрямку дуже потрібні дрони.