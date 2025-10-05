Наступление 'забуксовало': в ВСУ рассказали, как остановили продвижение врага на Днепропетровщине

Украинские военные смогли остановить продвижение врага на Днепропетровщине. Наступление россиян там "забуксовало".

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал. Военный также отметил, что за прошедшие сутки российским захватчикам не на метр не удалось продвинуться в области.

"На Днепропетровщине принимаются контрмеры. Продвижений российских оккупантов за субботу, 4 октября, не зафиксировано", – рассказал Шаповал.

Он также сообщил, что Россия не прекращает атаковать регион. В воскресенье, 5 октября, агрессор нанес два авиаудара 250-ми фугасными авиационными бомбами (ФАБ) в Синельниковском районе.

Что предшествовало

В воскресенье, 5 октября, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в ночь с 4 на 5 октября россияне в очередной раз ударили КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. Было разрушено 3 частных дома.

Кроме того, Никопольщину противник атаковал из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Попал по райцентру и Марганецкой громаде. Там продолжается обследование территорий – специалисты выясняют последствия.

К счастью, по словам чиновника, обошлось без пострадавших. Все 16 беспилотников, которые враг направил на область, уничтожили наши защитники неба.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 октября, Россия дважды атаковала дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.Тактика врага – это атаки по авто.

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Он отметил, что в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

Что предшествовало

В ночь на 5 октября Россия нанесла комбинированный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, на местах попаданий вспыхнули пожары, без света остались более 70 тысяч потребителей. Известно как минимум об одной жертве, есть и пострадавшие, среди которых – 16-летняя девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!