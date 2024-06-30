НАТО хочет войны, а Украина – место для отмывания денег: о чем врали пропагандисты Кремля в последнее время

Российские нарративы распространяют не только российские пропагандисты. На Западе тоже находится немало "агентов", охотно распространяющих важнейшие для Кремля лживые тезисы.

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В последние дни западной аудитории они пытались "скормить" утверждения о том, что НАТО якобы хочет войны, Украина – место для отмывания денег Соединенными Штатами Америки, а Россия на самом деле воюет не с украинской армией, а с Западом. Топ кремлевских нарративов за неделю собрали в Центре противодействия дезинформации.

Тезис о том, что Украина всегда была для США местом для отмывания денег, взялись продвигать западные блогеры.

"Совершенно очевидно, что это просто операция по отмыванию денег. Совершенно очевидно, что нам долгое время врали о том, что происходит в этом регионе. Украина всегда была для США местом для отмывания денег", – заявила американская блогерша Кендес Овенс.

В ЦПД такое утверждение назвали дезинформацией: практически дословные заявления постоянно раздаются от российских пропагандистов, стремящихся максимально искривить факты поддержки Украины западными союзниками, а также вызвать враждебное отношение к нашему государству среди населения стран Запада.

Немецко-финский блогер Ким Дотком пошел еще дальше и принялся оправдывать российскую агрессию против Украины. По его версии, тысячи украинцев с 2014 года погибли не из-за российского вторжения и обстрелов войск РФ, а по вине США, которые якобы после Революции Достоинства "поставили" в Украине "свою" власть. Договорился он и до того, что нелегитимные "референдумы", устроенные государством-агрессором на оккупированных территориях нашего государства в нарушение украинского и международного законодательства, якобы засвидетельствовали выбор населения этих территорий.

"Этническое российское население Украины отказалось признать лидеров, избранных США, за которых они не голосовали. После того, как 15 000 человек были убиты украинской армией, Россия вмешалась, чтобы освободить пострадавшие регионы, и они присоединились к России путем референдума", – написал Дотком в сети Х.

Подгорало у российских пропагандистов на Западе и от продвижения Украины на пути в Евросоюз. Так, например, канадский юрист Димитрий Ласкарис в своем профиле в Х написал, что " начало переговоров о вступлении в ЕС – это фейковый, приятный нарратив, созданный для того, чтобы отвлечь нас от уничтожения Украины".

"Нет ни одного – повторяю, ни одного – шанса на то, что Украина станет членом Европейского Союза. Это все театр, друзья. Начало переговоров о вступлении в ЕС – это фейковый, приятный нарратив, созданный для того, чтобы отвлечь нас от уничтожения Украины" – выдал он.

Этой манипуляцией, считают в ЦПД, Ласкарис пытается дискредитировать процесс евроинтеграции Украины, которая, по признанию европейских лидеров, достигла значительного прогресса на пути к членству, в частности, проведя ряд важных реформ.

"Начало переговоров о вступлении в ЕС является важным шагом, отражающим реальную заинтересованность Европейского Союза в интеграции Украины", – добавили в ЦПД.

Еще одна "страшилка", ориентированная на западную аудиторию, связана с тем, что якобы "НАТО хочет спровоцировать мировую войну, обеспечивая коррумпированную диктаторскую Украину американским оружием для массового убийства российского гражданского населения".

О "желании" Североатлантического альянса развязать мировую войну писал, в частности, ирландский журналист Чей Боуз.

"Сначала НАТО агитировало за бесполезную войну в Украине, решительно стремясь расширить свое присутствие около России после того, как обещало этого не делать. Теперь НАТО хочет спровоцировать мировую войну, обеспечивая коррумпированную диктаторскую Украину американским оружием для массового убийства российского гражданского населения. Настоящий "оборонительный альянс ", – написал он.

Распространение журналистом этого давнего нарратива Кремля с упоминаниями о "коварном" расширении и несуществующих обещаниях альянса Москве в ЦПД считают вполне сознательным с его стороны. Так автор высказывания не только оправдывает российскую агрессию, но и пытается демонизировать союзников Украины, оказывающих нашему государству критически важную для защиты от агрессора помощь.

Тем временем бразильский журналист Пепе Эскобар решил подыграть Кремлю, распространяя ложь об умышленных ударах Украины по гражданским на территории РФ.

"Они целенаправленно атаковали гражданских... и именно поэтому Кремль и все остальные совершенно взбешены, потому что это выходит далеко за рамки разрешения на нанесение ударов в глубине Российской Федерации, но по гражданскому населению целенаправленно", – отметил он.

На самом же деле украинские военные атакуют только военные объекты вражеской армии. Однако об этом "журналист" не упомянул, очевидно, преследуя цель дискредитировать украинских военных и подорвать доверие к Украине со стороны Запада для уменьшения западной поддержки.

Вниманию западной аудитории на этой неделе предлагалась также манипуляция, что Путин "совмещает военную мощь со стратегическим партнерством и установил четкие красные линии, которые НАТО и Запад не могут позволить себе игнорировать". В этом пытался убеждать, в частности, американский журналист Клейтон Моррис.

"Сейчас мы находимся на очень опасном краю пропасти. Предупреждение Путина нельзя и не нужно игнорировать. Он объединяет военную мощь со стратегическим партнерством и установил четкие красные линии, которые НАТО и Запад не могут позволить себе игнорировать. Они не могут позволить себе игнорировать эти сигналы. или выдавать их за обычное бряцание саблями. Он не блефует.

Такие утверждения как со стороны Кремля, так и в исполнении его "симпатиков" на Западе преследуют цель запугивания западных стран на фоне их военной поддержки Украины. Российский диктатор Путин, понимая, насколько эта поддержка мешает его планам захвата украинской территории, пытается остановить ее, в том числе путем дискредитации и шантажа.

Также на этой неделе на Западе пытались запустить тезис, что "миллион человек погибли в марионеточной войне Байдена с Россией ". Взялся за грязную работу по распространению кремлевских нарративов все тот же немецко-финский блоггер Ким Дотком.

"Как грустно, что миллион людей погибли в марионеточной войне Байдена с Россией. Украинцы, которые сейчас наблюдают за Байденом, понимают, что все это было бесполезно", – издал он.

Эта манипуляция удивительно совпадает с давним российским нарративом о "прокси-войне США с Россией". Однако то, что Украину поддерживают США и другие западные страны, является проявлением усилий цивилизованных стран, направленных на отстаивание международного права, в частности, принципов территориальной целостности и суверенитета государств.

Вторил Доткому и канадский журналист Аарон Мате.

"Стремясь пренебречь как Конституцией Украины, так и общественным мнением, администрация Байдена не была "озабочена" тем, что нейтралитет Украины означал "одностороннее разоружение". Вместо этого она хотела сохранить возглавляемую США милитаризацию Украины как де-факто марионетки НАТО – проект, который привел к одностороннему уничтожению Украины", – заявил он.

В ЦПД этому "журналисту" напомнили, что именно агрессия России является основной причиной разрушений и человеческих потерь в Украине, а западная поддержка, включая помощь от США, направлена на укрепление обороноспособности Украины и защиту ее граждан от этой агрессии.

Напомним, в конце мая в ЦПД предостерегали, что Россия планирует запустить ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси. И не исключено, что через месяц после этого агрессор принялся за реализацию этих намерений. Так, 21 июня шла информация, что в Беларуси началась внезапная проверка готовности воинских частей. А через неделю в этой стране пожаловались, что Украина якобы стягивает к границе войска и технику и заявили о "развязывании горячего конфликта".