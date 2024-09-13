'Навеки ангел': в Нежине простились с 30-летним добровольцем, погибшим в боях за Украину. Фото

В Нежине провели в последний путь 30-летнего защитника Виталия Токарева, который погиб в боях за Украину. Его жизнь оборвалась 6 сентября 2024 во время выполнения боевого задания на фронте.

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Об этом сообщили в местном Facebook-сообществе. Семья, друзья и неравнодушные жители города собрались, чтобы попрощаться и поклониться герою.

Виталий Токарев родился в Нежине 22 апреля 1994 года. Он учился в школах №14 и №6, с отличием окончил Профессиональное техническое училище №2, получив специальность "Оператор компьютерного набора". Позже он учился в КИСУДГУ, где получил квалификацию "Оператор компьютерного набора, техник-программист".

С детства Виталий увлекался музыкой и умел играть на скрипке и саксофоне. Он учился в Школе искусств при Нежинском училище культуры и искусства им. М. Заньковецкой.

В армию Виталий присоединился добровольно и встал на защиту Родины 22 апреля 2023 года.

"Молодой, красивый, с искренней улыбкой и миллионом планов на жизнь… Даже не зная этого человека, чувствуешь, насколько положительным и искренним был защитник… Токарев Виталий. Сегодня Нежин снова плакал и молился о вечной жизни Героя. Потому что земное у него отнял враг.

Как много было слез, их невозможно сдержать; живых цветов, по которым провели Виталия последним земным путем. Почивай с Богом, Герой… Низкий поклон и светлая, вечная память!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в боях за независимость Украины погиб 21-летний чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Спортсмен родом из Черкасс ушел добровольцем на фронт еще в 19 лет и показал, что может поднимать украинские флаги на освобожденных от врага территориях так же искусно, как на спортивных аренах Европы и мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб Борис Устименко, студент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, который покинул учебу на втором курсе, чтобы защищать Украину. Трагедия произошла 11 сентября.

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