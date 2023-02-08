Наводит огонь на позиции ВСУ: идентифицирован оккупант из Брянской области, который хвастал службой в армии Путина. Фото

Расследователи InformNapalm установили личность 22-летнего оккупанта, который направляет огонь врага по позициям Вооруженных сил Украины. Наводчик-оператор Иван Быков в соцсетях хвастает службой в армии агрессора.

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Об этом рассказал сооснователь InformNapalm Иракли Комахидзе. В частности, удалось выяснить, что Быков родился 13 июня 2000 года в селе Сачковичи Климовского района Брянской области РФ.

Адрес в Сачковичах – ул. Октябрьская, 157.

Судя по страницам оккупанта в соцсетях, он гордится тем, что служит в войсках страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи идентифицировали личность оккупанта-танкиста, который ранее служил в Росгвардии.Максим Зайцев – также родом из Брянской области РФ. Он был на заработках в Восточной Сибири, но позже, очевидно, решил, что на убийствах украинцев обогатиться легче.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 8 февраля, потери России в войне достигли 134 100 человек. Только за минувшие сутки ликвидированы 910 оккупантов.