Идентифицирован оккупант из Брянской области РФ, который воюет против Украины: служил в Росгвардии, но стал танкистом. Фото
Расследователи InformNapalm установили личность еще одного участника войны против Украины. Это Максим Зайцев из Брянской области РФ, который воюет в составе танкового экипажа противника.
Судя по фото из его соцсетей, ранее оккупант служил в частях Росгвардии. Об этом рассказал сооснователь InformNapalm Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Очевидно, это еще один пример дефицита профессиональных танкистов у рашистов. Интересно, куда они исчезли?" – написал он в своем Telegram-канале.
Известно, что Зайцев родился 25 марта 1996 года в Почепском районе Брянской области. Адрес регистрации – Первомайский, Молодежная ул. 5/12.
Еще в 2022 году оккупант жил в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа РФ.
Очевидно, там он пытался заработать, но в итоге решил, что на убийствах украинцев это сделать легче, отметил Комахидзе.
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1030 оккупантов. В целом с начала масштабного вторжения потери войск РФ достигли 133 тыс. 190 человек.
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