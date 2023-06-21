'Назад даже не думайте, вас расстреляют': пленный наемник пожаловался на заградотряды оккупантов. Видео

В плен к украинским защитникам попал наемник российской ЧВК "Ветераны". Мужчина грузинской национальности по имени Нодар Бахтуридзе рассказал, что изначально хотел сдаться в плен, однако оккупанты угрожали заградительными отрядами, которые расстреливают при попытке сбежать с поля боя.

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Видео с рассказом пленного обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По словам наемника, он сидел в российской тюрьме ни за что, поэтому идея сдаться украинцам у него появилась сразу (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Изначально была такая идея – сдаться, когда еще ехал сюда. И попросить убежища у своей родины, Грузии. Обратиться через украинские консульства Грузии или какие-то неправительственные организации и как-нибудь получить убежище. Моя попытка, может быть, была отчаянная, глупая, но показалось мне, шансы есть", – рассказал мужчина.

По его словам, оккупанты пугали наемников заградотрядами, которые расстреливают "предателей":

"Нас предупреждали: "Назад даже не думайте, вас расстреляют". Заходили перед штурмом, как говорят, пропагандой обрабатывали. Хотя никаких боевых задач не было поставлено, так просто, идите и все. Там, где мы ночевали, когда пришли, двоих пацанов застрелили свои же. Сидел со мной в окопе алкаш, еле ходит, я ему говорю, вообще не высовывайся, не вставай, тебя застрелят. Не слушает, не понимает. Они ходят-бродят как будто по проспекту".

Пленный наемник также пожаловался на российское "правосудие". Он рассказал, что судился четыре года, но ему так и не удалось доказать свою непричастность к убийству.

"Вот если произошло преступление, которого я не совершал, и человек, который совершил, скорее всего, не буду грешить, я не присутствовал, я на час раньше ушел оттуда. У него дочь приемная занимает должность начальника следственного отдела. Как вы думаете, кто будет сидеть, я или он?" – сказал Нодар.

По его мнению, российское войско может развернуться и направиться в Россию решать собственные проблемы в том случае, если назреет революционная ситуация.

"В России люди достаточно покорные, рабская такая психология. Я прожил 30 лет в этой стране. Вот все, что рассказывалось в истории о революциях, этого вообще в России нет. Тут очень сложно, поверьте. Я так понимаю, количество недовольных может возрасти только, когда последствия войны коснутся каждого, и ощутимо. Вот в этом случае мотив будет", – считает пленный.

В Гопогранслужбе сообщили, что Силы обороны Украины взяли его в плен на одном из направлений фронта.

Как известно, заградотряды размещаются позади основных войск для предотвращения бегства с поля боя, поимки шпионов, возвращения беглецов и отставших. Наиболее "прославились" заградотряды в Красной армии и войсках НКВД армии СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный оккупант рассказал о преступлениях кадыровцев в Токмаке и Молочанске на Запорожье. Себя же он назвал "ничтожеством" и "пешкой".

– Другой пленный пожаловался на командиров и потери. В его роте было 120 человек, но осталась только половина.

– Оккупант из ЧВК "Ветераны" в плену рассказал, как его отправили на фронт без подготовки и угрожали убийством за отказ воевать. Он утверждает, что наделся попасть в тыл, а в армию пошел из-за долга по алиментам.