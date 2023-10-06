Названа дата следующей встречи в формате 'Рамштайн'

Новое собрание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в следующую среду, 11 октября. Встреча представителей состоится в столице Бельгии.

Это уже будет 16-е заседание в таком формате с апреля 2022 года. Такое заявление сегодня на прессбрифинге сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун вылетят из Вашингтона в Брюссель, где 11 октября проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины", – сказал он.

Представитель Пентагона также добавил, что после заседания Контактной группы Ллойд Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Североатлантического союза.

Напомним, во вторник, 19 сентября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял активное участие в заседании, организованном в рамках формата "Рамштайн". В ходе этого мероприятия он официально представил новый комплекс военной помощи, предназначенный для Украины.

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Также 19 сентября в рамках контактной группы "Рамштайн" Украина обручилась новыми пакетами военной помощи. Они содержат танки Leopard, M1 Abrams и другую тяжелую боевую технику общей стоимостью 76 млрд долларов.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн проходила в июне текущего года. Тогда предшественник Умерова в должности министра обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на истребителях F-16 и новых пакетах военной помощи. В условиях контрнаступления ВСУ получили новые резервы и профессиональную подготовку от мощнейших армий мира.