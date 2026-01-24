Не было уже давно: РФ ударила 24 января по Киеву нетипичными ракетами

В ночь на 24 января Россия осуществила массированный ракетный удар по Киеву, применив нетипичные для последних месяцев средства поражения. По столице впервые за долгое время были выпущены тяжелые противокорабельные ракеты Х-22/Х-32 со стратегических бомбардировщиков.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила большинство из них, несмотря на чрезвычайную сложность перехвата таких целей. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время атаки противник применил 12 ракет Х-22/Х-32, запущенных с бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты Россия недавно передислоцировала с Дальнего Востока ближе к Украине.

Он подчеркнул, что это беспрецедентный случай по масштабу использования таких ракет именно для удара по Киеву.

"Не было таких ракет как Х-22 в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет... Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное назначение)", – сказал Игнат.

Х-22 могут нести различные типы боевых частей, а масса боевого заряда достигает около 950 килограммов, что делает их одними из самых опасных в российском арсенале. Из-за баллистической траектории полета такие ракеты могут быть перехвачены только современными системами ПВО, в частности Patriot.

Юрий Игнат напомнил, что в 2023 году ракета Х-22 вызвала трагедию в Днепре, когда был разрушен целый подъезд жилого дома и погибли люди. После этого Россия реже применяла такие ракеты по материковой части Украины, сосредотачиваясь преимущественно на ударах по южным объектам.

Всего с начала полномасштабной войны РФ использовала против Украины более 400 ракет Х-22/Х-32, из которых до сих пор было сбито только три. Во время атаки 24 января силам ПВО удалось уничтожить еще девять.

По данным Воздушных сил, массированный комбинированный удар в ночь на 24 января был одним из самых мощных за последнее время. Всего Россия применила 396 средств воздушного нападения, среди которых были также ракеты "Циркон". В результате атаки пострадали Киев и Харьков, в городах зафиксированы разрушения и раненые.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью под вражескими ударами оказались, в частности, Киев и область. Известно, что есть погибший и раненые. На местах попаданий или падения обломков сбитых целей вспыхнули многочисленные пожары.

Также РФ массированно атаковала Харьков дронами.

В городе горели многоэтажные и частные дома, известно о разрушении общежития, где живут переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Среди пострадавших – беременная и ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!