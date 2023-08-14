Не добежали до укрытия: в Херсонской области россияне убили целую семью с новорожденной дочерью и их соседа

В Херсонской области, в селе Широкая Балка, в воскресенье утром 13 августа российский снаряд убил семью с двумя детьми. Люди побежали к соседу-пенсионеру, чтобы спрятаться в укрытие. Однако не успели. Вместе с ними погиб и хозяин укрытия.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Раненый сын плакал и звал маму

Утром в воскресенье, 13 августа, россияне начали обстрел правого берега Херсонской области. Стреляли по нескольким селам, под огонь попала и Широкая Балка.

39-летняя многодетная мама Леся Конищева с новорожденной Софией, гражданский муж женщины 32-летний Дмитрий Чухрай, 11-летний сын Леси Артем побежали к соседу, пенсионеру Юрию Валентиновичу Папушникову.

"У этого пенсионера был хороший подвал, во время оккупации они тоже там спасались. Поэтому они и бросились к нему, у них даже была калитка в заборе, чтобы можно было без препятствий дойти к нему. Но не успели добежать до самого укрытия. Их всех нашли во дворе Юрия Валентиновича, между сараем и домом, прямо туда прилетел снаряд. Откопали Артема, он еще был жив, но состояние у мальчика было тяжелым, он получил осколочные ранения в грудь и челюсть. Он все время пытался встать, звал маму, плакал. Его успокаивали, пока ждали скорую. Врачи делали все что могли, но днем Артем умер", – рассказала нам сестра Леси Инна.

Леся с Дмитрием и маленькая София получили тяжелые ранения в голову, у них не было никаких шансов.

Остались трое детей

Леся Конищева – многодетная мама. Кроме Софийки и Артема, у нее есть еще трое более взрослых детей. На похороны в село приедет бабушка с 16-летней дочерью погибшей Ириной. По словам Инны, бабушку и Иру удалось уговорить выехать на безопасную территорию. Есть еще двое старших детей, 18-летняя Катя и 20-летний сын Рома, сейчас они живут в Европе. Катя учится и подрабатывает, а Рома работает в Польше.

Будь дети тут, в селе, то могли погибнуть и они. "Еще 10 августа Катя хотела поехать домой к маме, но мы ее не пустили, как чувствовали. А Леся не хотела выезжать, потому что там большое хозяйство у них. Две коровы, козы, поросята, огород – за всем нужно ухаживать, чтобы кормить семью", – говорит Инна.

Артему в сентябре должно было исполниться 12 лет, он школьник, но из-за войны учился онлайн. Маленькая Софийка родилась 22 июля, ее даже официально не успели зарегистрировать, поэтому она записана на фамилию мамы, как это обычно оформляют в роддоме.

"Они как раз в то утро поехали в центр села, чтобы договориться о регистрации дочери. Нужно было во вторник ехать в Николаев, оформлять на нее документы. Вернулись домой, и начался обстрел", – говорит Инна.

О погибших говорят, что это обычные работящие люди. Леся до полномасштабного вторжения подрабатывала где могла – на местном предприятии, в магазине. Дмитрий работал в бригаде на виноградниках.

"Выезжать они никуда не собирались. Когда село было под оккупацией, тоже жили тут. Потом Широкую Балку освободили и люди стали возвращаться в свои дома. Сейчас тут вокруг часто стреляют орки. Бывает, два дня подряд бьют, а бывает, пару недель тишина. В одном селе неподалеку погибла женщина. А у нас тут первый раз такое, чтобы погибли люди, да еще семья", – говорит местная жительница.

Те, кто хотят помочь родным погибших, могут перечислить деньги на карточку сестры Леси – Инны: 5355 2802 0903 5839 Пумб банк.

В районе объявили траур в связи с гибелью людей. Всего в громаде погибли семеро человек. В селе Станислав от обстрела погиб местный пастор христианской церкви Николай Тачишвили и еще один мужчина.