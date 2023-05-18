Не долетела до цели: в оккупированном Крыму упала российская ракета 'Калибр'

Очередная российская ракета, выпущенная по Украине, не достигла цели, упав на полпути. На этот раз российский "Калибр" решил остаться во временно оккупированном Крыму.

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Ракету ранним утром 17 мая обнаружил в лесу в районе села Вулкановка Ленинского района местный житель. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

"Российская крылатая ракета "Калибр" упала в Крыму. По данным ASTRA, ракету в районе села Вулкановка Ленинского района аннексированного Крыма в лесу обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра", – отмечено в сообщении.

На место "находки" выехали эксперты. Они установили, что в Крыму упала крылатая ракета "Калибр", принадлежащая российскому минобороны.

Сообщается также, что пострадавших вследствие падения ракеты нет.

Напомним, утром 18 мая стало известно, что во временно оккупированном Крыму случилась очередная "бавовна". На сей раз взрыв произошел на железной дороге. После взрыва пять вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Пропагандисты утверждают, что в этих вагонах перевозили зерно.

Движение на ветке приостановлено. Российские оккупанты обещают возобновить его в ближайшее время, однако судя по фото и видео с места событий, верится в это с трудом.

В совершении диверсии на железной дороге захватчики подозревают нескольких человек.