Не доплыл: на Авдеевском направлении воины ВСУ эффектно ликвидировали оккупанта с воздуха. Видео

Украинские защитники на Авдеевском направлении эффектно ликвидировали российского оккупанта, пытавшегося спастись вплавь. Военный преступник получил "сюрпризы" из воздуха.

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Соответствующее видео OBOZ.UA передали бойцы ВСУ. По врагу отработали дроны, изготовленные на средства, которые задонатили читатели нашего издания.

Напомним, в ГПСУ показали, как на севере Украины пограничники "ослепили" российских захватчиков. С помощью FPV-дронов они уничтожили российскую станцию видеонаблюдения "Пергам РТР-150" четырьмя FPV-дронами пограничников. Посредством этой станции захватчики проводили разведку и планировали атаки.

В Нацгвардии показали, как экипажи FPV-беспилотников эффективно применяют разведданные для успешных атак на позиции российских оккупантов. Рота аэроразведки "Кондор" бригады Национальной гвардии "Буревой" использовала полученные разведданные для удара по позиции захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Операторы дронов из подразделения "Ронины" во время одной ночной охоты уничтожили четыре единицы автомобильной техники врага и поразили ТОС-1 "Буратино".

– В ISW отметили, что удары украинских беспилотников вглубь России продолжают оказывать давление на вражескую систему противовоздушной обороны. Они заставляют Москву уделять первостепенное внимание выделению ограниченных средств ПВО на прикрытие того, что она считает важными целями.