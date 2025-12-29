'Не достигли результата': Сырский рассказал, сколько Покровска контролирует враг

Несмотря на заявления о якобы захвате Покровска, российские войска пока контролируют лишь примерно половину города. Заявления о полном контроле не соответствуют реальной обстановке.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в городе в интервью телеканалу 24 канал, которое распространил Укринформ. Он отметил, что враг не может свободно заходить в Покровск из-за активной работы украинских дронов.

"Россияне не до конца достигли результата. Они контролируют примерно половину города", – подчеркнул главнокомандующий.

Под контролем дронов

Сырский отметил, что все подступы к Покровску находятся под контролем украинских беспилотников. Именно это не дает российским подразделениям возможности спокойно заходить в город и разворачивать там свои силы. По его словам, в районе Покровска держат оборону не только обычные подразделения, но и беспилотные бригады и полки.

Он также обратил внимание на сложность разрушения городской агломерации. В этом контексте Сырский вспомнил эмоциональные заявления о необходимости немедленного отхода. Но, по его словам, вопрос всегда упирается в то, куда именно отходить и что будет со следующими населенными пунктами.

Ситуация на направлении

Главнокомандующий подчеркнул, что враг сосредоточил на Покровском направлении значительные силы и средства, но этого недостаточно для полного контроля над городом. Оборона держится благодаря сочетанию различных элементов, в частности активному применению дронов, которые фактически закрывают подступы.

Как сообщал Укринформ, с начала текущих суток вдоль всей линии фронта зафиксировали 89 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска и в дальнейшем проявляют именно на Покровском направлении.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

В 7 корпусе ШР ДШВ сообщили, что по состоянию на 28 декабря Силы обороны контролируют северную часть Покровска, а попытки противника прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными. Из-за этого российские войска активизировали действия на западе города с целью выхода в район Гришино, однако их атаки блокируются.

Ситуацию в Мирнограде в корпусе назвали сложной. К обороне привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые усиливают группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений.

Несмотря на ожесточенные бои, российская сторона распространяет заявления о якобы полной оккупации Мирнограда, подкрепляя их пропагандистскими видео с южных окраин города. В 7 корпусе ШР ДШВ отметили, что такие действия направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию противника.

Информацию о полном захвате Покровска, Мирнограда и еще ряда городов опровергли и в Генштабе. Там отметили, что заявления РФ об их захвате не подтверждаются фактами.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте, однако украинские силы накапливают подразделения для локальных штурмовых действий, чтобы уменьшить маневры противника. В то же время боевую работу существенно осложняют погодные условия, в частности постоянный туман.

Также украинские дронари продолжают минусовать численность оккупационной российской армии. В частности, эффективно уничтожают захватчиков в Покровске. Бойцы 425-й отдельного штурмового полка "Скала" показали динамичное видео ликвидации 13 российских оккупантов.

