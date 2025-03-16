Не дожил до 25-летия: в боях за Украину погиб Герой из Полтавщины

Российское полномасштабное вторжение отобрало жизнь еще одного молодого защитника Украины. В боях с вражеским войском погиб 24-летний военный из Полтавской области Александр Кныш.

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О потере сообщила глава Решетиловской громады Оксана Дядюнова в Facebook. Жизнь воина оборвалась 12 марта 2025 года.

Александр Кныш был родом из населенного пункта Новая Михайловка, родился 2 апреля 2000 года. Вступив в ряды войска в начале полномасштабной войны, 13 марта 2022 года. Служил главным сержантом 2-го артиллерийского взвода зенитной артиллерийской батареи.

Александр не дожил всего две недели до своего 25-летия. У защитника остались родители и сестра.

Прощание с бойцом состоится 17 марта: в 10:30 кортеж с телом погибшего будет двигаться по маршруту поселок Покровское – село Песчаное – село Новая Михайловка; в 12:00 на родном дворе состоится церемония прощания.

"Громада, обращаюсь с просьбой создать живой коридор и склонить головы в знак уважения и уважения. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам военнослужащего. Низкий поклон нашему воину-защитнику! Вечная память!" – написала глава громады.

Воспоминаниями об Александре поделилась его подруга Диана Савенко.

"Мое сердце в очередной раз разорвалось на куски. Услышав эту ужасную новость, я замерла и все вокруг тоже замерло. Саша, как так? Мы же с тобой общались в тот страшный день, ты же обещал, что все будет хорошо. Я не могу прийти в себя, ведь ты был не просто военным, а другом. Ты был моей поддержкой, когда я хотела сдаться и сама не верила в свои силы. Ты был для меня "Санечка", а я твоя подруга "цветочек". Ты не должен был уходить из жизни так рано", – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в Крынках в Херсонской области погиб украинский защитник со Львовщины Степан Левицкий. Более года Герой считался пропавшим без вести. Ему навсегда осталось 34 года.

В боях на востоке пал Олег Ивахнюк из Ивано-Франковской области. Он служил стрелком-снайпером механизированного отделения. Герою навеки осталось 26 лет.

Также сообщалось, что в госпитале от полученных ранений скончался украинский защитник Анатолий Марченко. Он был родом из села Уплатное Лозовского района Харьковской области.

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