'Не фантастика, а реальность': украинские десантники тестируют экзоскелеты для переноса тяжелых снарядов. Видео

Украинские защитники начали тестирование экзоскелетов, упрощающих перенос тяжелых снарядов. Эти средства способны на треть снизить физическую нагрузку.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео они обнародовали на своей Facebook-странице.

"Не фантастика, а реальность: 7 корпус ДШВ – первый в Силах обороны тестирует экзоскелеты", – отметили военные.

Преимущества экзоскелета

По их словам, тестовые образцы экзоскелетов уже поступили в подразделения 7-го корпуса и проходят испытания как в логистике, так и на боевых позициях, в частности в 147-й отдельной артиллерийской бригаде ДШВ на Покровском направлении.

Преимущества экзоскелета в том, что он позволяет уменьшить физическую нагрузку до 30%, поддерживает скорость до 20 км/ч и имеет запас хода 17 км.

Как отметил начальник управления ракетных войск и артиллерии – заместитель командира 7 корпуса ДШВ полковник Виталий Сердюк, артиллеристы ежедневно выполняют тяжелую физическую работу и переносят 15–30 снарядов по 50 кг каждый.

Во время испытаний стало очевидным, что экзоскелет помогает уменьшить усталость, повышает скорость работы и продлевает боеспособность личного состава.

"Внедрение таких средств – это продолжение реализации философии технодесантной составляющей нашего корпуса. Мы облегчаем человеческие сверхусилия технологическими решениями", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, ранее офицер отдела взаимодействия с медиа управления связей с общественностью ГУК ВСУ майор Андрей Ковалев отмечал, что в ВСУ планируют внедрять экзоскелеты и роботизированные транспортные системы, с целью снизить физическую нагрузку на бойцов пехоты. По его словам, уменьшение физической нагрузки на военных является важным направлением развития технологий в Силах обороны.

