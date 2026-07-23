"Не говори, что не хочешь жить": бойцы ССО взяли в плен троих оккупантов, которые хотели "подзаработать" на войне. Видео

Операторы 3-го полка Сил специальных операций пополнили фонд обмена ещё тремя оккупантами. Пленные захватчики рассказали, что пошли в российскую армию, чтобы заработать, якобы в качестве "водителей гуманитарных грузов", однако их "обманом бросили в бой".

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Об этом сообщили в ССО и опубликовали видео захвата и допроса пленных. Все захватчики имели плохое состояние здоровья и не проходили надлежащей подготовки.

Что известно

В ССО рассказали, что во время отдыха после ночного выхода группа подразделения "TRIARIUM" зафиксировала движение и звуки противника недалеко от своего расположения, несмотря на то что эта зона считалась безопасной.

"Наши бойцы обеспечили звукомаскировку и установили визуальный контакт с противником. Благодаря четким командам и контролю секторов операторы заставили противника выйти на открытый участок и сдаться без огневого контакта. На месте был проведен первичный допрос и осмотр", — говорится в материале.

Главные истории дня

Украинские бойцы установили, что пленные оккупанты – это "гастарбайтеры", которых обманом привлекли в качестве водителей гуманитарных грузов, но бросили на передовую. Также выяснилось, что эти захватчики имеют неудовлетворительное состояние здоровья, в частности гепатит, и не проходили специальной подготовки. Одному из оккупантов операторы оказали первую медицинскую помощь в связи с травмой ноги.

"Профессиональные действия группы спецназа и своевременное выявление угрозы позволили нейтрализовать врага в районе и успешно вывести пленных для пополнения обменного фонда", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка во время зачистки инфильтрированных групп противника взяли в плен 64 российских военнослужащих. Пленные получили приказ проникнуть в тыл украинских сил, не вступать в открытые бои и устанавливать флаги РФ, которые должны были использовать для пропагандистских сюжетов о якобы захвате украинских населенных пунктов.

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