'Не говоря о Николаеве и Одессе': Ходаковский пожаловался, что у армии Путина не хватает сил даже на захват Донетчины

Пока российские пропагандисты сулят России грандиозные победы в Украине – оккупанты на фронте настроены значительно более скептично. Так называемый полевой командир "ДНР" Александр Ходаковский, к примеру, не верит не только в способность РФ захватить Николаев и Одессу, но и в то, что оккупационной армии хватит сил выйти даже на админграницы Донецкой области.

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Предатель Украины также раскритиковал "говорящие головы" на российском телевидении, рассуждающие о небывалом расцвете российского оборонпрома и о том, что Россия, мол, всерьез воевать еще "не начинала". На жалобы Ходаковского обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Полевой командир "ДНР" Ходаковский признал, что у России нет сил даже для того, чтобы завоевать полностью Донецкую область, не говоря уже про Николаев и Одессу", – отметил журналист.

Судя по посту бывшего сотрудника СБУ Ходаковского, перешедшего в 2014 году на сторону оккупантов, ключевая проблема российской армии заключается в человеческом факторе.

"У каждого свой уровень доступа к информации и свои горизонты анализа, но иногда достаточно и одного маркера, чтобы понимать предел своих возможностей. Для меня этим маркером стал человек на войне. Я не знаю, сколько танков и самолётов, а также Калибров и Кинжалов мы производим, и превышает ли приходная часть расходную, – но я вижу офицера, вижу солдата – и по ним делаю выводы", – написал Ходаковский.

Он добавил, что уверенность в том, что никакого "Киев за три дня" не будет, ощутил еще на первом этапе войны. Впоследствии, признался Ходаковский, к ней добавилось ощущение, что оккупационная армия не сможет даже выйти на админграницы Донецкой области.

Ещё когда мы активно наступали и нам сдавались в плен тысячами, – я говорил, что война будет долгой. Ещё до того, как нас отбросили назад на Харьковщине и Херсонщине – я прогнозировал, что присоединять к России мы будем ровно то, что отвоевали, даже без выхода к границам Донецкой области, не говоря уже про Николаев и Одессу... Со мной не соглашались, потому что планы верстались в отрыве от земли, а я был на земле и чувствовал её дыхание", – выдал оккупант.

Он также раскритиковал адептов тезиса, что Россия якобы всерьез воевать еще и не начинала.

"И сегодня, когда я слышу про то, что мы ещё даже толком и не начинали и можем показать такую кузькину мать – я очень хочу верить этим словам. Но я знаю, что если поверю – во мне возникнет мистическая надежда, и что-то внутри меня расслабится, а когда реализация обещаний затянется – снова мобилизоваться будет очень непросто", – написал российский военный преступник.

Александр Ходаковский – бывший командир донецкой "Альфы" СБУ, предавший Украину в 2014 году. Он работал на разных должностях в "ДНР". В марте 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин назначил его заместителем начальника Главного управления Росгвардии по "ДНР".

С марта 2022 года принимает участие во вторжении России в Украину на востоке страны. Участвовал в захвате Мариуполя и боях на Времьевском выступе летом 2023 года.

Напомним, ранее Ходаковский жаловался на минирование армией РФ собственных тылов. В частности, он рассказывал, что одна из таких мин превратила в "хороших россиян" сразу четверых российских операторов дронов.

А осенью прошлого года стало известно, что ВСУ едва не ликвидировали самого Ходаковского. Он жаловался, что рядом с местом, где он находился, произошло два прилета HIMARS.