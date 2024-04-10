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Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео

Михаил Левакин
War
2 минуты
5,6 т.
Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео

Возможное наступление захватчиков на Харьковском направлении и на севере страны – это дезинформация, ИПСО врага. В первую очередь на войне в Украине враг планирует наступательные действия на востоке страны.

Так считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Однако, по его словам, дезинформация о предстоящем наступлении на север и Харьковщину тоже имеет смысл.

"Враг прощупывает не только фронт, но и гражданских, прощупывают реакции. Делают вбросы о наступлении и окружении Харькова, фейковые сообщения от ГСЧС - мол, эвакуируйтесь. Они хотят, чтобы была определенная паника и как можно больше людей выехало из города. Такую же тактику они проводят по Сумам, Чернигову, киевлян тоже начинают пугать", – пояснил Коваленко.

Эксперт уверен, что наступление окупантов следует ждать летом – и только там, где враг собрал соответствующий ресурс.

"Как я вижу, основной удар будет нанесен на направлении Угледар – Часов Яр – Краматорск. И Купянское направление. Там, где у них уже есть силы и где они уже сейчас физически прощупывают", – отметил руководитель ЦПД.

Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео
Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео
Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео

Коваленко также добавил, что на юге враг "также подводит дополнительную артбригаду".

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ГУР Кирилл Буданов ожидает первые попытки наступления захватчиков уже в конце мая, "особенно в районе Донбасса". Он считает, что оккупанты "продвинутся чуть ближе к Часовому Яру" и "устремятся в сторону Покровска, в стратегическом направлении Покровска". При этом разведчик не ожидает серьезных изменений на фронте до начала российского наступления.

Ранее Андрей Коваленко предупреждал, что РФ готовит новое наступление на май-июнь 2024 года, и все возможные атаки кафиров предсказуемы, поэтому причин для панических настроений нет.

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