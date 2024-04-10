Не Харьков и не Киев: в ЦПД раскрыли планы врага по поводу будущего наступления. Видео

Возможное наступление захватчиков на Харьковском направлении и на севере страны – это дезинформация, ИПСО врага. В первую очередь на войне в Украине враг планирует наступательные действия на востоке страны.

Так считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Однако, по его словам, дезинформация о предстоящем наступлении на север и Харьковщину тоже имеет смысл.

"Враг прощупывает не только фронт, но и гражданских, прощупывают реакции. Делают вбросы о наступлении и окружении Харькова, фейковые сообщения от ГСЧС - мол, эвакуируйтесь. Они хотят, чтобы была определенная паника и как можно больше людей выехало из города. Такую же тактику они проводят по Сумам, Чернигову, киевлян тоже начинают пугать", – пояснил Коваленко.

Эксперт уверен, что наступление окупантов следует ждать летом – и только там, где враг собрал соответствующий ресурс.

"Как я вижу, основной удар будет нанесен на направлении Угледар – Часов Яр – Краматорск. И Купянское направление. Там, где у них уже есть силы и где они уже сейчас физически прощупывают", – отметил руководитель ЦПД.

Коваленко также добавил, что на юге враг "также подводит дополнительную артбригаду".

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ГУР Кирилл Буданов ожидает первые попытки наступления захватчиков уже в конце мая, "особенно в районе Донбасса". Он считает, что оккупанты "продвинутся чуть ближе к Часовому Яру" и "устремятся в сторону Покровска, в стратегическом направлении Покровска". При этом разведчик не ожидает серьезных изменений на фронте до начала российского наступления.

Ранее Андрей Коваленко предупреждал, что РФ готовит новое наступление на май-июнь 2024 года, и все возможные атаки кафиров предсказуемы, поэтому причин для панических настроений нет.

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