'Не хотят быть вовлечены в войну': Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию Бухареста на падение 'шахедов' в Румынии. Видео

Румыния решила взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию с падением дронов Shahed на ее территории. Отрицать очевидное бессмысленно, поскольку у Украины есть фото-доказательства того, что произошло.

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В то же время у партнеров есть тенденции к попытке не эскалировать интерпретацию подобных событий, чтобы не быть вовлеченными в непосредственную войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Киеве.

"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынская власть – ред.) сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", – сказал Кулеба.

В то же время министр отметил, что партнеры из членов НАТО боятся как-то не так интерпретировать подобные события, чтобы не быть втянутыми в войну. Это касается не только событий в Украине, но и в соседних государствах.

"В целом есть тенденция на попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы просто не быть вовлеченными в непосредственный конфликт. И это касается не только событий в Украине, но и возле. Польша страдала от искусственного притока мигрантов из Беларуси, пыталась поднять волну в НАТО, ей тоже сказали, что вы давайте не слишком обостряйте", – пояснил министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло.

"У нас есть фотодоказательства, мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом не только должны сделать выводы, но и сказать, что они будут с этим делать и здесь выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать". Поэтому и такая сверх осторожная реакция", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упала и сдетонировала на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию соседней с Украиной страной во время атаки в районе Измаильского порта.

В Румынии слышали "адские звуки" взрывов во время российской атаки на Одесскую область. Сильные взрывы нарушили сон жителей Галаца в ночь на 4 сентября. В местных СМИ удар назвали попыткой России заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты после попытки заблокировать транзит российских судов через Черное море.

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