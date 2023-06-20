'Не хватает банально средств ПВО': Игнат объяснил, почему 'Шахеды' смогли долететь до Львова

В ночь на 20 июня войска РФ атаковали Украину десятками иранских дронов-камикадзе. Три из них попали в критически важный объект во Львовской области.

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То, что вражеские ударные дроны способны долетать до западных областей нашего государства, объясняется просто: Украине не хватает средств ПВО, чтобы закрыть небо над всей страной. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

"Кто летал по Украине самолетом, смотрел из окошка, мог увидеть, какое у нас прекрасное и большое государство. И покрыть все направления теми системами, которые сегодня есть, зенитно-ракетными комплексами – большого и среднего радиуса действия – невозможно. Сегодня ПВО размещена там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, чтобы покрыть Украину колпаком, как это сделало государство Израиль ", – объяснил Игнат.

Из-за того, что иранскими дронами Россия атакует Украину ночью, мобильным огневым группам со стрелковым оружием небольшого радиуса сложно сбить вражеские "Шахеды". К тому же россияне намеренно запускают дроны вдоль русел рек, постоянно меняя маршруты.

Не очень эффективны в противодействии ударным дронам и устаревшие советские истребители, стоящие на вооружении украинской армии. Украинские лётчики даже с ними умудряются делать почти невозможное и сбивают часть воздушных целей. Однако западные истребители позволили бы увеличить коэффициент сбивания в разы.

"Истребители 70-х годов не способны эффективно уничтожать. Летчики способны, делаем все возможное, и есть коэффициент ущерба, есть какой-то результат. Но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит тот радар. Невозможно этим вооружением эффективно их уничтожать. Делаем все возможное, но нужны F-16", – резюмировал Игнат.

Напомним, в ночь на 20 июня оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога.

Основным направлением удара стала Киевщина: по данным Киевской городской военной администрации, вокруг украинской столицы было уничтожено около 20 дронов из 35 запущенных врагом.

Всего ночью силы ПВО сбили 32 "Шахеда".

Однако не обошлось без разрушений. Так, в Киевской области в результате ночной атаки повреждены частные дома и нежилые сооружения.

А во Львове, куда долетели иранские "мопеды", около 5 часов утра были попадания в объект критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. Однако на объекте вспыхнул пожар, он потерпел разрушения.