Не имея своего флота, Украина заставила российские корабли бежать из Крыма, – Скибицкий

Впервые в истории страна, не имеющая своего флота, заставила агрессора с мощным "боевым ядром" кораблей-ракетоносителей и десятками военных судов разного типа бежать из акватории. Российский Черноморский флот во временно оккупированном Крыму понес огромные потери от украинских дронов, которые с каждым разом становятся все мощнее и точнее.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в документальном проекте национального телемарафона "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым". В фильме, в частности, речь идет об украинском морском дроне Magura V5.

Скибицкий рассказал, что этот уникальный беспилотник, названный в честь славянской богини войны, – это чисто украинская разработка, руководимая украинскими специалистами.

"Украинские дроны с каждым разом становятся еще лучше, еще мощнее, еще точнее. Это та угроза, которая постоянно держит Российскую Федерацию в напряжении", – отметил Скибицкий.

Благодаря дронам Magura V5 на дно пошли разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

Недавно те же морские беспилотники поразили судоремонтный завод российского Черноморского флота в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

"В мире такого до сих пор никто не делал. Украина после того, что произошло в феврале 2022 года, без мощного флота вынудила Россию бежать – заставила боевые корабли ЧФ РФ бежать с территории Крыма", – подчеркнул Вадим Скибицкий.

Также он сообщил, что украинские военные разведчики постоянно мониторят перемещение кораблей российских оккупантов.

"Все, что касается перемещения боевых кораблей и катеров России, постоянно мониторится для того, чтобы своевременно обнаружить, передать информацию и уничтожить вражеский военный объект… Это маленькие кирпичики, которые закладываются в большие стратегические операции – освобождение всех наших оккупированных территорий", – подытожил Вадим Скибицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, бегство российского флота из Крыма ломает планы Путина. Постоянные атаки Украины отодвигают флот РФ на восток Черного моря, ставя под угрозу контроль Москвы над Крымским полуостровом.

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