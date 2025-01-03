Не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет: в Кабмине озвучили планы Украины на год

В Кабинете министров Украины озвучили планы по изготовлению 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет в течение 2025 года. Общая сумма, которая была заложена в безопасность и оборону страны, составляет 2 трлн 230 млрд гривен.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам первого в этом году заседания правительства. По его словам, каждая гривня налогоплательщиков из бюджета будет направляться на закрытие оборонных нужд и нужд безопасности.

"Работаем над тем, чтобы этот год стал годом справедливого мира. Работаем над тем, чтобы Украина выстояла и продолжила восстановление", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр уточнил, что расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд грн. Также планы отечественных предприятий ОПК предполагают наращивание имеющихся производственных возможностей до 30 млрд долларов.

"В рамках проекта "Оружие победы" запустим долговременные контракты с производителями на 3-5 лет", – отметил премьер.

Он добавил, что Украина планирует развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у украинского ОПК для нужд ВСУ.

"На 2025 год ожидаем привлечь более 1 млрд долларов. В сфере безопасности также особое внимание уделим развитию системы укрытий по финской модели. Это государственно-частное партнерство, предусматривающее обширную сеть надежных укрытий", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, Украина создала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. В ее преимущества также входит способность летать на низкой высоте, что поможет избегать противоракетной обороны противника.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выездного заседания Кабинета министров в Запорожской области 27 декабря Денис Шмыгаль заявил, что украинские учителя будут получать в 2025 году доплаты к зарплатам.

В течение восьми месяцев сумма выплат будет составлять по 1000 гривен "на руки", а с сентября она увеличится до 2000 гривен.

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