'Не могли выйти, потому что заклинило дверь': жительница Днепра рассказала о российской атаке и ее последствиях. Видео

Когда вечером 4 мая российская оккупационная армия атаковала частный сектор в Днепре, местная жительница Елена с 14-летней дочерью находились дома. От взрыва их дом был поврежден, а сами они не могли выйти на улицу, потому что заблокировало двери.

Об этом днепрянка Елена рассказала Суспільне Дніпро. Выйти из дома им с дочкой помогли соседи.

Что рассказала женщина об атаке

Днепрянка Елена рассказала, что когда произошел прилет дрона, они с дочкой уже спали. От взрыва повредило дом и заблокировало входную дверь. Выбраться им помогли соседи. Пострадали также и соседние дома.

"Это было в 22:28, шум "Шахеда" и потом взрыв. Мы встали: окна все выбиты, калитка вылетела. .... Было очень громко", – вспоминает женщина.

Что известно об обстреле Днепра вечером 4 мая

Российская оккупационная армия вечером в понедельник, 4 мая, атаковала Днепр. Пострадал частный сектор: там повреждены по меньшей мере три частных дома, ранения получил один гражданский. Также задело транспортные средства, вспыхнули пожары.

Кроме того, вражеские удары повредили два объекта критической инфраструктуры: один в Днепре, еще один в Днепровском районе (на территории последнего произошло возгорание).

"62-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр", – сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОГА) Александр Ганжа.

Добавим, что атаку агрессор совершил с помощью ударных дронов типа "Шахед".

