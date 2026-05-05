"Не могли выйти, потому что заклинило дверь": жительница Днепра рассказала о российской атаке и ее последствиях. Видео
Когда вечером 4 мая российская оккупационная армия атаковала частный сектор в Днепре, местная жительница Елена с 14-летней дочерью находились дома. От взрыва их дом был поврежден, а сами они не могли выйти на улицу, потому что заблокировало двери.
Об этом днепрянка Елена рассказала Суспільне Дніпро. Выйти из дома им с дочкой помогли соседи.
Что рассказала женщина об атаке
Днепрянка Елена рассказала, что когда произошел прилет дрона, они с дочкой уже спали. От взрыва повредило дом и заблокировало входную дверь. Выбраться им помогли соседи. Пострадали также и соседние дома.
"Это было в 22:28, шум "Шахеда" и потом взрыв. Мы встали: окна все выбиты, калитка вылетела. .... Было очень громко", – вспоминает женщина.
Что известно об обстреле Днепра вечером 4 мая
Российская оккупационная армия вечером в понедельник, 4 мая, атаковала Днепр. Пострадал частный сектор: там повреждены по меньшей мере три частных дома, ранения получил один гражданский. Также задело транспортные средства, вспыхнули пожары.
Кроме того, вражеские удары повредили два объекта критической инфраструктуры: один в Днепре, еще один в Днепровском районе (на территории последнего произошло возгорание).
"62-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр", – сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОГА) Александр Ганжа.
Добавим, что атаку агрессор совершил с помощью ударных дронов типа "Шахед".
