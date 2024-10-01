'Не может быть никаких компромиссов': в МИД отреагировали на скандальную статью FT и объяснили позицию Сибиги по миру

Западные СМИ написали о том, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы готов к компромиссам в вопросе переговоров с РФ по территориальным уступкам. По словам европейских дипломатов, участвовавших в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Сибига демонстрирует более прагматичный подход по сравнению с предыдущим министром Дмитрием Кулебой.

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Однако Министерство иностранных дел Украины решительно опровергло эти утверждения. Об этом пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий сказал в комментарии OBOZ.UA.

Так, в статье Financial Times говорится, что некоторые западные дипломаты отметили "значительный сдвиг" в тоне обсуждений по завершению войны. Они отметили, что украинская сторона стала более открытой для обсуждения возможного прекращения огня, даже если это означает сохранение контроля российских сил над частью украинских территорий. Один из дипломатов отметил: "Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение".

Георгий Тихий подчеркнул, что информация, опубликованная Financial Times, неправдива и заинтересованность в распространении таких нарративов вызывает у МИД вопрос.

Он заявил, что на встречах министра в Нью-Йорке не обсуждались никакие территориальные компромиссы.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины", – подчеркнул спикер МИД.

Тихий также отметил, что Формула мира, которую предлагает Украина, является единственным реалистичным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. Принцип "Ничего об Украине без Украины" остается основой для украинской дипломатии, и Сибига постоянно подчеркивал это в беседах со своими западными партнерами.

"Формула мира – это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно соблюдаться. Это министр отмечал всем своим собеседникам. Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – добавил он.

Напомним, что в четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Капитолий США в Вашингтоне. Украинский лидер приехал туда специально для встреч с законодателями от обеих партий США.

Также ранее Зеленский встречался и с двухпартийной делегацией Конгресса США, когда рассказал американским законодателям о Плане победы Украины. Президент отметил, что этот план содержит конкретные шаги, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России.

Ранее в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом в последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

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