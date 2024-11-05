'Не может быть': в России назвали новое 'достижение' 'СВО' против Украины и были высмеяны

Военное руководство страны-террориста России придумало новое "достижение" в войне против Украины. Оккупанты выдали, что вторжение РФ якобы не позволило Украине реализовать собственную ядерную программу.

Видео дня

Стоит отметить, что даже сами россияне скептически отнеслись к заявлениям руководства армии РФ. Свою реакцию на заявления оккупантов граждане РФ показали в пропагандистских Telegram-каналах.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов выдал, что проведение "специальной военной операции" не позволило Украине реализовать собственную ядерную программу. Также оккупант рассказал, что ключевыми участниками украинской ядерной программы являлись Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

Кроме того, военный преступник пожаловался, что Украина якобы собиралась разработать и применить "грязную бомбу". При этом он утверждает, что после "реакции минобороны РФ" на Западе осудили применение радиологического оружия.

"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую грязную бомбу. В 2023 году, в то время, когда минобороны РФ впервые выразило опасения о создании Украиной грязной бомбы и ее подрыве с целью обвинения в этом РФ, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята Генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия", – рассказал Кириллов.

Граждане страны-террориста РФ скептически отнеслись к очередным "успехам" в войне против Украины. Россияне вспомнили постоянные басни кремлевской пропаганды о "биолабораториях" и пожаловались, что руководство страны каждый день придумывает новые цели "СВО".

Напомним, в России состоялись военные учения по ядерному сдерживанию, в рамках которых были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и баллистических ракет "Синева" и "Булава". Участие в учениях по видеосвязи принял российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил необходимость вступления Украины в НАТО. По словам Зеленского, в противном случае Украина будет вынуждена разработать ядерное оружие. Либо НАТО, либо ядерный потенциал – другого выхода у Украины нет, подчеркнул Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!