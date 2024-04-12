'Не надо будет стоять в очереди': в Минобороны объяснили, как будет работать е-кабинет военнообязанных

Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться этой функцией или нет. Это будет удобный сервис, благодаря которому, среди прочего, гражданам больше не придется стоять в очередях.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода. Он заверил, что е-кабинет не будет принудительной мерой, которая каким-то образом карается.

"Электронный кабинет будет создан автоматически, но зарегистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, каким-то образом наказуемым. На данный момент, по крайней мере, так", – сказал он.

Лазуткин объяснил, что это будет удобный сервис, с помощью которого человек сможет изменить данные о себе, не выходя из дома.

"Например, у нее появились дети, три или более, если она сменила место жительства, если получила дополнительное образование, знание иностранных языков, то все эти данные можно будет туда загрузить и таким образом их обновить. Это удобно и не нужно будет приходить в ТЦК и СП. Не нужно будет стоять в очереди", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Депутаты ВР Украины 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

– В Минобороны дали объяснение, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации.

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