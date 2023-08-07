'Не надо манипулировать': в Воздушных силах рассказали, откуда оккупанты запускали 'Кинжалы' по Украине

Страна-террорист Россия активно использует воздушное пространство Беларуси для нанесения ударов по Украине. Однако во время массовой атаки РФ по Украине в субботу, 5 августа, ракеты "Кинжал", хотя и пересекли территорию РБ, летели из российского Тамбова.

Видео дня

Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Игната, естественно, что ракеты зацепили воздушное пространство Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.

"Она (ракеты. – Ред.) была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. Как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств Россия, Беларусь, Украина, она затрагивает воздушное пространство Беларуси, никаких проблем для россиян в этом нет ", – сказал он.

Спикер Воздушных сил призвал не манипулировать относительно атак с территории Беларуси.

"Летит "Кинжал" с направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, что ракеты летят из Беларуси и тому подобное", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ "как что-то новое". В то же время, по его словам, следует помнить, что Россия активно использует воздушное пространство над Беларусью с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что страна-агрессор Россия могла имитировать эти пуски, чтобы втянуть РБ в войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!