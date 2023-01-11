Не нужно им мешать: российский ''мобик'' самоликвидировался при строительстве блиндажа. Документ

Нерадивые солдаты армии РФ, не имеющие ни мотивации, ни понятия, за что пришли воевать в Украину, несут потери даже без участия Сил обороны. Например, младший сержант Сергей Рогонов провалился под лед вместе с товарищем во время строительства блиндажа.

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Об этом сообщили на Telegram-канале "Досье шпиона". Авторы опубликовали доклад о смерти мобилизованного, который нес на себе доски.

"Старший лейтенант Шадрин поставил Рогонову и рядовому Стукалову П.И. задачу: переносит доски на расстояние 1.5 км от места складирования. Незадачливые военнослужащие решили сократить путь через местный пруд Саенки, где и провалились под лед", – указано в документе.

Стукалов, который отчаянно махал руками и ногами, сумел остаться на поверхности, благодаря чему его удалось спасти ремнями и веревками. А вот второй оккупант был затянут под лед течением и только спустя несколько часов его бездыханное тело извлекли из проруби водолазы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская аэроразведка мастерски наводит тяжелое вооружение на позиции оккупантов под Бахмутом. Армия противника несет многочисленные потери, потому что точная работа наводчиков не оставляет им ни малейшего шанса.

Однако российских женщин возмущает отнюдь не то, что тела их родных прибывают в гробах после ликвидации в захватнической войне. Они больше обеспокоены тем, чтобы государство финансировало пышные похороны и изобильные поминки.

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