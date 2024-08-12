'Не о чем говорить': Путин пожаловался на Киев и выдал любимый бред о 'западных хозяевах'

Президент России Владимир Путин снова пожаловался на Киев, обвиняя его в отказе от мирных предложений Москвы. Он также повторил свои любимые тезисы о "западных хозяевах", якобы "использующих украинцев для войны с Россией".

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Соответствующие тезисы кремлевский диктатор озвучил в понедельник, 12 августа. По словам Путина, ситуация в Курской области якобы демонстрирует, почему украинские власти отказываются от мирных инициатив Москвы.

Он утверждает, что "киевский режим, которым руководит Запад, стремится улучшить свои переговорные позиции путем эскалации конфликта".

"Теперь понятно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться в мирный план урегулирования. Равно как и к предложениям нейтральных и заинтересованных посредников. Судя по всему, противник с помощью своих западных хозяев, он выполнял и их волю, и руками украинцев Запад с ними воюет, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям", – посетовал Путин.

Путин также заявил, что российская оккупационная армия пытается "выбить" противника из Курской области. Также военный преступник требует обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной. В то же время глава Кремля выдал, что операция в Курской области преследует цель остановить наступление российских войск по линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки не считают, что события в Курской области страны-агрессора России могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха в поле боя.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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