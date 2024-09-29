'Не опускайте рук': уволенный комбриг 72 ОМБр попрощался с 'Черными Запорожцами'

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковник Иван Винник, освобожденный от должности на прошлой неделе, простился с воинами своего подразделения. Он поблагодарил их и призвал бороться за победу, не опуская рук.

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Соответствующее сообщение Иван Винник сделал в своем Facebook. "Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 до сегодняшнего дня – у меня был долгий и непростой путь. Но он не был говорится в публикации.

Комбриг поблагодарил военнослужащих и военнослужащих бригады за терпение, волю и силы.

"Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю!", – говорится в сообщении.

Иван Винник также отметил, что для него было честью частью "Черных Запорожцев".

"Та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе. С уважением и благодарностью, полковник Иван Винник", – написал комбриг.

Чем известен Иван Винник

Иван Винник родился 18 июня 1985 года. В 2008 году окончил факультет военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "Вооружение и техника танковых войск".

Военную службу начал в должности заместителя командира танковой роты по вооружению 30-й ОМБр. В 2010 году стал командиром танковой роты, в 2016 – командиром механизированного батальона.

На войне РФ – с 2014 года. 2019 получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда.

В августе 2022 года возглавил 72-ю ОМБр.

Именно под командованием Ивана Винника воины 72-й ОМБр участвовали в боях за Бахмут и отражали одно из величайших русских наступлений за все время войны под Угледаром.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября в Оперативном командовании "Север" заявили об увольнении Ивана Винника с должности комбрига "Черных Запорожцев". В сообщении говорилось, что полковник назначен на высший пост "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".