Переведут на более высокую должность: уволили командира 72 бригады, защищающей Угледар
Командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Иван Винник уволен с должности. Именно под его командованием воины подразделения участвовали в боях за Бахмут и отражали одно из самых крупных российских наступлений за все время войны под Угледаром.
Пока полковника Винника ждет повышение, на новой должности он сможет передать свой боевой опыт. Об этом заявили в Оперативном командовании "Север"
В сообщении говорится, что командир боевой 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев полковник Иван Винник назначен на высшую должность "в целях продвижения по службе и для передачи боевого опыта".
"Полковник Винник – пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира. Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отбить одно из самых больших наступлений за время российско-украинской войны. Опытный, смелый, мудрый. Бережет и уважает личный состав, независимо от звания и должности, однако требователен к ответственному выполнению задач", – заявили в ОК "Север".
Там добавили, что среди воинов бригады – как рядовых и сержантов, так и офицеров, – Винник заслужил безоговорочный авторитет.
"С таким командиром не страшно идти в бой!", "Это лучший командир, с которым я служил за все годы", – так скажут большинство, а то и все солдаты, сержанты и офицеры бригады без преувеличения. Искренние благодарность и честь знаменитому командиру мощной бригады! Благодарим вас за профессионализм, выдержку и стойкость! Желаем успехов и развития в дальнейшей службе для приумножения всех достижений, для ускорения нашей победы и мира на украинской земле!" – обратились к военному, удостоенному звания Герой Украины, в ОК "Север".
На какую именно должность назначен уже бывший комбриг 72-ки – не сообщается. Это подразделение Винник возглавлял с 9 августа 2022 года.
Иван Винник родился в 1985 году в селе Шейковка Боровского района Харьковской области. Кроме него, в семье росли еще трое детей. Еще во время учебы в школе будущий Герой Украины потерял маму: она умерла от тяжелой болезни.
В 2008 году Иван Винник окончил факультет военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" по специальности "Вооружение и техника танковых войск".
Военную службу начал в должности заместителя командира танковой роты по вооружению 30-й отдельной механизированной бригады (Новоград-Волынский). В 2010 году был назначен командиром танковой роты, в 2016 – командиром механизированного батальона.
Женат, имеет двоих детей — сына и дочь.
В защите Украины от российской агрессии Иван Винник стоит с весны 2014 года. Участвовал в боях за Савур-Могилу, Степановку, Лутугино, Счастье и других.
6 марта 2019 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, был удостоен звания Героя Украины. А в 2022 году получил орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как воины 72-й бригады под Новомихайловкой уничтожили вражескую колонну техники.
На позиции украинских воинов захватчики сдвинули колонной из 11 единиц техники. Оккупанты предусмотрительно выстроились вереницей и даже обездвижили собственный танк перед началом наступления, так что защитникам было удобнее выбивать вражеские танки, МТЛБ и БМП.
Убежать с поля боя не удалось тогда никому.
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