Не оставили шансов: в Третьей штурмовой показали эффектное видео уничтожение российской МТ-ЛБ

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и вражескую технику под Авдеевкой. Так недавно в сети появились кадры эффектного поражения вражеской МТ-ЛБ с кафирами на борту.

По оккупантам отработали бойцы подразделения "Ветролом" батальона беспилотных систем Третьей штурмовой, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале бригады. Вражеской пехоте так и не удалось доехать до линии боевого столкновения.

На видео можно увидеть вражеский тягач МТ-ЛБ, оборудованный большим антидроновым мангалом, расположенным вдоль всего корпуса боевой машины.

Однако, несмотря на наличие антидроновой защиты, тягач не смог избежать удара от украинского FPV-дрона, поразившего МТ-ЛБ в борт.

После поражения оккупанты начали бежать и прятаться в посадке, но FPV-дроны наших воинов с осколочными боеприпасами догнали их и не оставили врагу никакого шанса на выживание.

Ранее сообщалось, что бойцы 1-го штурмового отряда спецназначения "Омега" Национальной гвардии уничтожили штурмовую группу противника на восточном направлении. По оккупантам они направили огонь с ПТРК "Корсар".

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении оккупанты пошли штурмовать украинские позиции пехотой, но не дошли. Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады остановили продвижение захватчиков с помощью FPV-дронов.

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