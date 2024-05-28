'Не оставляем врагу никаких шансов': подразделение Kraken показало, как уничтожает россиян в Часовом Яру. Видео

Воины Сил обороны продолжают бить российские оккупационные войска на одном из самых сложных направлений на фронте – в районе города Часов Яр на Донетчине. В спецподразделении Главного управления разведки Минобороны Kraken показали, как отбили штурм врага.

Воинам удалось нанести войскам страны-агрессора существенные потери в военной технике и в живой силе и заставить их отступить. Видео опубликовали на Youtube-канале Kraken в понедельник, 27 мая.

Бойцы отметили, что оккупанты лишились бронированного танка Т-72Б3, модернизированного основного боевого танка Т90М Прорыв-3 и боевой машины десанта. Также военным удалось ликвидировать и личный состав врага.

Сколько оккупантов отправились на "концерт Кобзона" в Kraken не уточнили.

"Новый день – очередной штурм! Защитники Часового Яра не оставляют оккупантам никаких шансов", – подписали видео защитники Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносились FPV-дронами на разных направлениях фронта.

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