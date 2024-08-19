'Не оставляют шансов оккупантам': в 36-й ОБРМП показали, как бомберы работают по захватчикам. Видео

Украинские защитники продолжают упорно ликвидировать оккупантов на нашей земле. Так недавно в сети показали, как военные с помощью дронов-бомберов работают по оккупантам.

Видео дня

Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. На нем видно, как защитники совершают точные сбросы с бомберов на пункты дислокации вражеских сил в Харьковской области как днем, так и ночью.

"На Харьковщине бомберы разведроты николаевских морпехов не оставляют шансов российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли новые удары по объектам российских оккупационных войск на захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух недель (с 5 по 18 августа) у захватчиков было отминусовано по меньшей мере семь баз и штабов и четыре склада с вооружением.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 августа воины ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области РФ. На объекте оккупанты хранили нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии.