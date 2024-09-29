'Не подливайте масла в огонь': Китай в ООН предостерег от 'расширения поля боя' в войне в Украине

Китай в ООН снова предостерег других лидеров от "расширения поля битвы" в войне России против Украины. Это является главным приоритетом Пекина.

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Соответствующее заявление в субботу, 28 сентября, сделал министр иностранных дел Китая Ван И. Он выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Associated Press.

"Главный приоритет – не расширять поле битвы...Китай предан тому, чтобы играть конструктивную роль", – сказал Ван И.

Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях", вероятно, имея в виду Соединенные Штаты Америки, отмечает издание.

Также министр иностранных дел Китая заявил, что правительство КНР остается преданным челночной дипломатии и усилиям, направленным на "приближение конфликта к концу".

Ранее Китай на заседании Совбеза ООН тоже выступил с заявлением о войне России против Украины. Тогда Пекин также призвал "не расширять зону боевых действий", а также не атаковать АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил острую критику по поводу "мирной инициативы", которую продвигают Китай и Бразилия в рамках так называемой платформы "Друзья мира". Он отметил, что эта инициатива больше похожа на поддержку капитуляции Украины на условиях России, а не на настоящее стремление к миру.

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