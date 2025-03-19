Не проходит и недели: оккупанты мобилизуют мужчин на захваченной части Запорожской области сразу после получения паспорта РФ
На временно оккупированной части Запорожья украинцев мобилизуют в армию страны-агрессора сразу после получения паспорта. Между этими событиями не проходит и недели.
Об этом 19 марта рассказали в движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". По словам активистов, в оккупированном Энергодаре в пунктах выдачи паспортов мужчины получают повестку сразу после получения паспорта РФ.
С начала 2025 года такие случаи неоднократно фиксировались в отделениях МФЦ (многофункциональный центр, аналог ЦНАПа в России), где оформляются документы.
Юридически так было и до того – как только паспорт выдан, человек становится "гражданином" и автоматически подпадает под мобилизацию, рассказали в "Жовтій стрічці".
Однако именно последние два месяца это перерастает в устоявшуюся практику, где между получением паспорта и повесткой не проходит и недели времени.
"Призываем бороться против оккупантов и сопротивляться", – говорится в сообщении движения.
Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Луганщины российские "власти" готовятся проводить мобилизацию гражданских врачей. В частности, в армию агрессора хотят забрать медиков из Антрацита.
А в оккупированном Мариуполе захватчики провели глобальную зачистку мигрантов с российскими паспортами для отправки этих лиц на войну РФ против Украины. Рейды производились с участием ФСБ РФ и военной комендатуры.
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