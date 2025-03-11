Получили указание из Москвы: на Луганщине оккупанты готовят мобилизацию гражданских врачей

На временно оккупированной части Луганской области пророссийские "власти" готовятся проводить мобилизацию гражданских врачей. В частности, в путинскую армию хотят забрать медиков из Антрацита.

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Об этом сообщает движение "Жовта Стрічка". Партизаны отмечают, что захватчики традиционно действуют методом угроз.

"Оккупационная администрация "ЛНР" получила указание из Москвы подготовить списки врачей до 50 лет. На медиков давят требованиями оформить российские паспорта и пройти дополнительную медкомиссию", – говорится в сообщении.

Примечательно, что "официально" в оккупированном городе говорят о якобы создании бригад экстренной помощи, которые будут "в случае необходимости осуществлять выезды в горячие точки".

Захватчики показывают, что имеют дефицит военных медиков в своей армии, а привлекать гражданских – их единственный выход.

"Не дадим россиянам нас уничтожить. Сопротивляемся", – призвали партизаны.

Ранее отмечалось, что во временно оккупированном Геническе россияне раздают агитационные листовки, призывая мужчин вступать в ряды армии РФ. Это происходит на фоне огромных потерь врага на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что диктатор Путин не пойдет на всеобщую мобилизацию в России, потому что это непопулярный шаг для его режима. К тому же такую большую армию нужно обеспечить немалым количеством вооружения, которого пока в РФ нет.

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