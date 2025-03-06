Обещают 'льготы и гарантии': оккупанты в Геническе вербуют мужчин вступать в ряды армии Путина. Фото

Во временно оккупированном Геническом россияне раздают агитационные листовки, призывая мужчин вступать в ряды армии РФ. Это происходит на фоне огромных потерь противника на фронте.

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Об этом сообщает движение "Желтая лента". Так, на блокпостах при выезде из города захватчики раздают пропагандистские материалы, обещая "льготы и гарантии" тем, кто согласится воевать на стороне оккупантов.

По словам активистки движения "Желтая Лента", которая на днях выезжала из Геническа, оккупанты буквально силой пытались вручить ей агитационную бумажку.

"Ехали с мужем из Геническа в Симферополь - на блокпосте чуть ли не насильно впихивали эту бумажку. Я говорила, что нам не надо, а они все равно всунули. Сожгу, лучше", - рассказала она.

Несмотря на давление и пропаганду, жители оккупированных территорий не хотят воевать на стороне врага. Они сознательно уничтожают листовки и продолжают сопротивляться оккупационным властям.

Оккупанты захватили ряд городов на Херсонщине, в частности Геническ, еще в первые дни полномасштабной войны. Однако регион стал одним из центров партизанского движения. Местные жители помогают ВСУ, передавая разведданные о российских войсках и коллаборантах, а также распространяют антиоккупационные листовки.

Тем временем на фронте продолжаются активные боевые действия. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили около 1140 российских оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения потери армии РФ превысили 881 800 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам британской разведки, на войне против Украины в феврале 2025 года армия РФ в среднем теряла по 1255 военнослужащих в сутки. Это самый низкий показатель таких потерь врага, начиная с августа 2024 года.

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