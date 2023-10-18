Не проиграть и "сохранить лицо": в ОП назвали главные цели Путина и сказали, при чем тут ситуация на Ближнем Востоке
Российский диктатор Владимир Путин пытается затянуть или заморозить войну, которую он начал против украинского государства. Ему играет на руку обострение ситуации на Ближнем Востоке, поскольку в мире появились другие кризисные точки, где есть войны.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ во вторник, 17 октября. По его словам, в целом перед главой Кремля стоит три основных задачи, первая из которых – затянуть войну в Украине.
"Для Путина главное, чтобы не было консолидированного внимания, потому что война в Украине, начатая Россией, как раз и была основным пусковым элементом, была началом множества звеньев одной цепочки, которая должна привести к излому традиционного мира", – пояснил Подоляк.
Второй проблемой президента страны-агрессора является необходимость не проиграть войну и "сохранить лицо" на международной арене. Диктатор всеми силами пытается реанимировать свою репутацию в мире, вернуть себе статус глобального игрока и показать, что он все еще может "общаться с великими людьми".
"Конечно, Си Цзиньпин (председатель КНР. – Ред.) сейчас более объемный с точки зрения мировой конструкции, чем Путин. Глава Кремля – человек, который уходит. И безусловно, его влияние незначительное", – сказал представитель Офиса президента.
Также он сказал, что третья задача российского президента – получить дополнительные ресурсы, чтобы его оккупационные войска могли продолжать вести боевые действия на территории Украины. Сейчас этим активно занимаются его приспешники – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.
"Они просят деньги или оружие, в том числе у Северной Кореи. Снаряды, ракеты, дроны, военные технологии. Все, что долгое время продавала РФ, оказалось фиктивное", – сказал Подоляк.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября Путин прибыл в Китай для участия в экономическом форуме и встретился с лидером страны Си Цзиньпином. Эксперты считают, что визит лишь подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Пекином Москвы на фоне ее войны против Украины.
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